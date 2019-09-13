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  3. Melis Buse Betkayan Batuhan Cimilli olayı nedir? Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında?

Melis Buse Betkayan Batuhan Cimilli olayı nedir? Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında?

Melis Buse Betkayan Batuhan Cimilli olayı nedir" Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında"

Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Kısmetse Olur evinin popüler gelin adaylarında Melis Buse Betkayan bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk oldu. Melis Buse Betkayan aynı programda tanıştığı Batuhan Cimilli ile birbirine girdi. Birbirlerine ağır tehditler ve hakaretlerde bulundu. Bu haberlerden sonra Melis Buse Betkayan Batuhan Cimilli olayı nedir? merak ediyor. İşte yanıtı..

Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında? sorusu araştırılıyor. Kısmetse Olur evinin popüler gelin adayı Melis Buse Betkayan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2.sayfa'ya konuk oldu. Betkayan bu aralar Batuhan Cimilli ile birlikte yaşadığı tartışma ile gündemde.  Betkayan’a çok ağır hakaret ve tehditlerde bulunan Cimilli bu sözleriyle büyük tepki aldı.Melis Buse Betkayan Batuhan Cimilli olayı nedir? merak ediyor. İşte yanıtı..

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR? 

Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Kısmetse Olur programının ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evliliğe gitmemişti. Melis Buse Betkayan burnundaki estetik ve yaptırdığı botokslarla da gündeme gelmişti. 

MELİS BUSE BETKAYA BATUHAN CİMİLLİ OLAYI NEDİR? 

Kısmetse Olur programında 1. olan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç programda evlenerek hayatlarını birleştirmişti.

İkilinin bu evliliğinden bir de çocukları oldu. Batuhan ve Nur geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi.

Batuhan Cimilli bu süreçte sosyal medyanın gündemine oturdu. Aynı programda tanıştığı Melis Buse Betkayan’la birbirine girdi. Betkayan’a çok ağır hakaret ve tehditlerde bulunan Cimilli bu sözleriyle büyük tepki aldı.

Betkayan, UçanKuş TV’ye yaptığı açıklamada, “Bu ağır tehditler sonrası kendisine dava açıyorum. Onun söylediği hakaretler beni ilgilendirmiyor, önemsemiyorum.Ama tehditleri çok ağır mahkemede görüşeceğiz” dedi.

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