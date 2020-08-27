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  3. Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük...
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:17 | Son Güncelleme:

Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük...

Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük...

Sunucu Melike Öcalan, 2017 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Öcalan, Şaşmaz'ı duygusal bir mesaj ile andı.

Vatan Şaşmaz'ın yakın dostu Melike Öcalan, 3. ölüm yıl dönümünde ünlü sunucuyu unutmadı. Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.

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