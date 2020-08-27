Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük...

Vatan Şaşmaz'ın yakın dostu Melike Öcalan, 3. ölüm yıl dönümünde ünlü sunucuyu unutmadı. Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.