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  3. Melike İpek Yalova'dan sürpriz nikah sonrası hamilelik açıklaması

Melike İpek Yalova'dan sürpriz nikah sonrası hamilelik açıklaması

Melike İpek Yalova'dan sürpriz nikah sonrası hamilelik açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile evlenen oyuncu Melike İpek Yalova, sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Sürpriz evliliğin ardından Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' sorularını yöneltti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Melike İpek Yalova ise iddialara sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi. İşte ünlü oyuncunun paylaşımına not düştüğü o sözler: 

"Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir de beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim hayatımda en düşük kilom 41’di, o zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. ‘Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?’ derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum. Son olarak gelinliğin tam halini merak etmişsiniz onu da en sona ekledim. Hepinizi çok seviyorum ve şimdi çalışmaya dönüyorum. İyi geceler, öpücükler…"

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