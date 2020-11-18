Melihat Tunçel cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Müge Anlı açık açık sordu

Müge Anlı Tatlı ile Sert programında gündeme gelen bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da evinin bahçesinde boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulunan 62 yaşındaki Melihat Tunçel'in katili hala arankıyor. Melihat Tunçel'in kızı Münüre Tuncel'in iddiasına göre evde herhangi kayıp bir eşya yada annesiyle husumeti olan birisi de yok.

Sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığını söyleyen Münüre Hanım demir kapının sürgüsünü açık olduğunu gördüğünü ve bahçeye çıkınca annesinin cesediyle karşılaştığını dile getirdi. Ancak Müge Anlı Melihat Tunçel cinayetinde bugün çok önemli gelişmeler yaşandı.

Diğer yandan Melihat Tunçel ile aynı evde yaşayan kızı Münüre hakkında şok iddialar da ortaya atıldı. Kızının çok sayıda kişi ile arkadaşlık ettiği iddia edilen 62 yaşındaki kadının bu olaylar nedeniyle öldürülmüş olabileceği köylüler tarafından öne sürüldü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bulunan Münüre ile konuşan Müge Anlı'da bazı şeyleri anlatmadığını düşündüğünü ağzından bir şey kaçırmamak için çok az konuştuğunu da dile getirdi. Kendi köyünden ve çevre köylerden birçok kişi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Münüre Hanım ise hakkında gündeme gelen bu iddiaların hepsini yalanladı ve kimse ile görüşmediğini söyledi.

Melihat Tunçel cinayeti ile ilgili dikkat çeken diğer bir detay ise 62 yaşındaki kadının boğazı kesildikten sonra kesiklere pansuman yapılması oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu bu iddiaları gündeme getirirken öldüren kişinin tanıdık olabileceği ihtimali bu iddialar sonrasında daha da güçlendi.

Tüm bu iddialar ve bilgiler doğrultusunda Müge Anlı, canlı yayında Melihat Tunçel'in kızı Münüre'ye sordu: Sen mi öldürdün anneni?

Münüre Tunçel ise hakkındaki iddiaları yalanlayarak annesinin ölümüyle ilgisi olmadığını, 'Hayır' yanıtı ile verdi.