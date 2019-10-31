'Mekanın Sahibi' şarkısıyla dikkat çeken Norm Ender'e olay gönderme...

Aydilge, "Enerjisi çok iyi eser ama fazla uzattık. Emlakçı değilim, müzisyenim. Olaya bu pencereden bakıyorum. Rahmetli Kayahan ustanın da söylediği gibi, ‘Kiracıyız bu dünyada’... İyi insan olalım ve kalp kırmayalım yeter" dedi.

NORM ENDER KİMDİR?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.