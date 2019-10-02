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  3. 'Mekanın sahibi' 100 milyon oldu, Norm Ender böyle duyurdu

'Mekanın sahibi' 100 milyon oldu, Norm Ender böyle duyurdu

'Mekanın sahibi' 100 milyon oldu, Norm Ender böyle duyurdu

2 yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla müzik piyasasını sallayan Norm Ender, şarkısının ulaştığı başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı.

Müzik dünyasına iki yıl ara veren ve daha sonra rap piyasasına hızlı bir giriş yapan Norm Ender, "Mekanın Sahibi" adlı parçasını geçtiğimiz aylarda Youtube kanalında yayınladı. Kısa sürede listeleri altüst eden şarkı, ünlü şarkıcılar da dahil olmak üzere herkesin diline dolandı. Asıl adı Ender Eroğlu Norm Ender, son olarak popüler şarkısıyla ilgili bir duyuruda bulundu.

100 MİLYON OLDU

Instagram hesabından bir duyuruda bulunan Norm Ender, 'Mekanın Sahibi' şarkısının 100 milyon tıklanmaya ulaştığını açıkladı. Ünlü rapçinin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni geldi.

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