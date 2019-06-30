Mekanik 2: Suikast filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Aksiyon-Macera türündeki Mekanik 2: Suikast filminde yönetmen koltuğunda Dennis Gansel oturuyor. Mekanik 2: Suikast filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Filmde aksiyon sinemasının ünlü oyuncularından Jason Statham ile Jessica Alba, Tommy Lee Jones gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin süresi 99 dakika.



MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Mekanik 2: Suikast filmi 4 farklı ülkede çekildi. Filmde Avustralya, Bulgaristan, Tayland ve Brezilya'dan sahneler görmek mümkün.



MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



İlk filmdeki maceralarından sonra Arthur Bishop (Jason Statham), suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina (Jessica Alba) çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.







