Mehmet Yalçınkaya'dan duygusal paylaşım: Dert ortağım, çok özlüyorum

Mehmet şef, yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin."

ACISINI MASTERCHEF'TE ANLATMIŞTI

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmasında yanında olanlara teşekkür ederek şu açıklamayı yapmıştı: "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlatacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim."

Yarışmacı isimlerden aldığı baş sağlığı dilekleri üzerine gerçekleştirdiği konuşma esnasında zorlanarak gözleri dolan Yalçınkaya'yı gören yarışmacıların bir kısmı gözyaşlarını tutamamıştı.