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03 Ekim 2020 Cumartesi 15:58 | Son Güncelleme:

Mehmet Yalçınkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Mehmet Yalçınkaya takipçilerini geçmişe götürdü

MasterChef yarışmasının ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya takipçilerini geçmişe götürdü. Yalçınkaya, 1980'lerde çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

O ünlü Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak Instagram takipçilerine "iyi geceler diledi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da dünyaya geldi. Dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Şimdi de tecrübelerini Masterchef yarışmasında paylaşıyor.

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