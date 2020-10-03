Mehmet Yalçınkaya takipçilerini geçmişe götürdü

O ünlü Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak Instagram takipçilerine "iyi geceler diledi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da dünyaya geldi. Dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Şimdi de tecrübelerini Masterchef yarışmasında paylaşıyor.