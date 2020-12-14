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  • Mehmet Üstündağ aradığı aşkı yine bulamadı! Seda Torunlar'dan ayrıldı
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:05 | Son Güncelleme:

Mehmet Üstündağ aradığı aşkı yine bulamadı! Seda Torunlar'dan ayrıldı

Mehmet Üstündağ aradığı aşkı yine bulamadı! Seda Torunlar'dan ayrıldı

İki ay önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar'dan kötü haber geldi. Çift, kısa süreli ilişkisine nokta koydu.

10 yıl önce evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.

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Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.

Üstündağ'ın Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan adında bir çocuğu bulunuyor. Üstündağ, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yanı sıra, pek çok filmde de rol almıştı.

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