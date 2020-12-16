Mehmet Şef ve Barbaros arasında gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı

MasterChef 15 Aralık salı akşamı ekrana getirilen yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de 2. ele adayı belli olurken Danilo Zanna'ya ait olan aranjman tatlısının yapımı için yarışmacılar kolları sıvadı.

ERAY 25 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

İlk olarak yarışmacılar Bolu'da bireysel bir mücadele göstererek 25 bin TL'ye sahip olmak için bütün hünerlerini gösterdi.

Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir arasında yemekleri en beğenilen ve 25 bin TL'lik ödülün sahibi ise Eray oldu.

MEHMET ŞEF SERT KONUŞTU

Bolu'daki oyunun ardından yarışmacılar yeniden stüdyoya döndü ve eleme adayı olmamak için Danilo Zanna'ya ait olan aranjman tatlısının yapımı için kolları sıvadı. Mehmet Şef, tatlısını hazırlamasının ardından buzdolabının kapağını açık bırakan Barbaros'a sert sözler sarf ederek 'Final haftası yarışmacısı sen misin? Orada buzdolabı açık sen yaptığın çikolatayla oynuyorsun. Tatlın da ılık' dedi.

BARBAROS BAĞIRDI MEHMET ŞEF ÇİLEDEN ÇIKTI

Kendisini savunmak için sesini yükselterek buzdolabını açık bırakan kişinin Emir olduğunu söyleyen Barbaros, Mehmet Şefi daha da sinirlendirdi. Mehmet Şef, bağırarak 'Beni dinle. Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin' dedi.

İKİNCİ ELEME ADAYI BARBAROS OLDU

Emir ve Barbaros ikinci eleme adayının belirlenmesi için düzenlenen yarışmada kıyasıya rekabet etti. MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme adayı Barbaros olurken gecenin birincisi ise Serhat seçildi.