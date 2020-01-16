Mehmet Öz'ün kural bozan açıklamalarına tepki: Kahvaltım olmadan asla!

Erçin DAĞ EYSEN

Tıp dünyasında uluslararası birçok başarıya imza atan Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajında “Kahvaltı gereksiz, yasaklanmalı” şeklindeki açıklaması büyük bir tartışma yaratttı. Doktorların yanı sıra sağlıklı yaşama önem veren ünlü isimler bu fikre karşı çıktı. Ünlüler, şu düşünceyi savundu: “Kahvaltı benim en önemli öğünümdür.”

NEFİSE KARATAY: KETOJENİK DİYETE YÖNLENDİRİYOR

Kahvaltı herkes gibi benim için de önemli bir öğün. Tansiyonum olduğu için evden kahvaltı yapmadan çıkmıyorum. Mutlaka her sabah kızım ve kendim yumurta yeriz. Şimdi ketojenik diyet çıktı. Bildiğim kadarıyla tüm gün aç durulabilen bir diyet. Belki bu diyete bağlı olarak böyle bir açıklama yapmış olabilir. Genel geçer bir kural olmadığını düşünüyorum.

BETÜL DEMİR: 18.00’DEN SONRA YEMEK OLMAZ

Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kahvaltı önemli bir öğün. Akşam yemeğinin yenmesine karşıyım. Mesela ben 18.00’den sonra yemek yemiyorum.

ENDER SARAÇ: BU ALIŞKANLIĞINIZDAN VAZGEÇMEYİN!

Klasik Türk kahvaltısı hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaça değil, daha çok protein ağırlıklıdır. Yumurta, peynir, zeytinyağımız, tam tahıllı ekmeğimiz şahane bir kahvaltıdır. Siz kahvaltıdan vazgeçmeyin. Kahvaltı yaparım kilo almam.

DEMET ŞENER: EN SEVDİĞİM ÖĞÜNDÜR!

Ben kahvaltımı yapmadan evden çıkmam, çocuklarıma da bunu aşıladım. Güne başlamanın güzel yoludur. Neye dayanarak bunu söyledi bilmiyorum ama kahvaltı etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Benim için en önemli öğündür. Proteinimi, tam buğday ekmeğimi, balımı ve yumurtamı mutlaka yerim. Vücudumuzu arabaya benzetiyorum. Vücuda bir şeyler verelim ki metabolizmamız çalışsın. Yağlı bir poğaça yemek de sağlıklı değil tabii...

ÖZGE BORAK: BENİM OLMAZSA OLMAZIMDIR

Ne zaman acıkırsam o zaman yerim. Kendi adıma konuşmak gerekirse her şeyi öğününde yemeyi severim. Umarım yasaklanmaz çünkü kahvaltı benim için çok önemlidir.

MUAZZEZ ERSOY: BUNLAR KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Ben çocukluğumdan beri kahvaltı yapmıyorum. Bir muz birkaç fındık atıp ağzıma öyle dışarı çıkarım. Kahvaltı kültürüm yok. Ama bazı akşamlar yemek yerine de kahvaltılık ürünler tercih ediyorum... Doktorların bu tip açıklamaları çok kafa karıştırıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış insanlar nasıl karar verecek? Her doktorun fikri var...