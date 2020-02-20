Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1018
  • 6,5879
  • 316.596
  • 115642
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Öncü'den yeni single

Mehmet Öncü'den yeni single

Mehmet Öncü'den yeni single

'Yine de Sen Bilirsin’ single şarkısıyla çıkış yapan Mehmet Öncü, Zindan’ adlı yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önce yayınladığı şarkılarla büyük beğeni toplayan ve milyonlarca müziksever tarafından dinlenen Mehmet Öncü’nün ‘Zindan’ adlı single'ı Mart ayında müzikseverler ile buluşacak.

Büyük bir ilgi ile beklenen şarkının aranjesi Mert Ustaoğlu’na, mastering çalışması Emre Kıral’a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor. Almanya’nın Schwarzwald Bölgesi’nde çekimi yapılan klibin senaryosunu Mehmet Öncü’nün kendisi kaleme alıyor.

2017 yılında yayınladığı ‘Yine de Sen Bilirsin’ adlı single şarkısıyla büyük beğeni kazanan Mehmet Öncü, 2019’da ise “iki Yüz” adlı klibini çekti.

Mehmet Öncü’nün ‘İki Yüz’ adlı single çalışması ‘Case Music’ etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise sosyal platformlarda yerini almıştı.


Serenay soluğu Cem'in evinde aldı
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma
Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması
Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi!

Kamışlı´da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılışını yaptı

Türk hacker Mesut Uçar, Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın konumuna ulaştı