Mehmet Öncü'den yeni single

Daha önce yayınladığı şarkılarla büyük beğeni toplayan ve milyonlarca müziksever tarafından dinlenen Mehmet Öncü’nün ‘Zindan’ adlı single'ı Mart ayında müzikseverler ile buluşacak.

Büyük bir ilgi ile beklenen şarkının aranjesi Mert Ustaoğlu’na, mastering çalışması Emre Kıral’a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor. Almanya’nın Schwarzwald Bölgesi’nde çekimi yapılan klibin senaryosunu Mehmet Öncü’nün kendisi kaleme alıyor.

2017 yılında yayınladığı ‘Yine de Sen Bilirsin’ adlı single şarkısıyla büyük beğeni kazanan Mehmet Öncü, 2019’da ise “iki Yüz” adlı klibini çekti.

Mehmet Öncü’nün ‘İki Yüz’ adlı single çalışması ‘Case Music’ etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise sosyal platformlarda yerini almıştı.



