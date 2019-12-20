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  3. Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!

Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!

Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!

Oyuncu Mehmet Günsür, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Günsür'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Son olarak Netflix'in 'Atiye' dizisinde oynayan Mehmet Günsür, İbrahim Selim'in "Hiç içinde yer aldığını unutmak istediğin bir proje oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şok etti. Oyuncu, "Yüzüne bakamayacak kadar sinir olduğum oyuncuyla oynamak zorunda kaldım. Bir daha da çalışmadık, zaten oyunculuğu bıraktı" dedi ve isim vermedi.

O OYUNCU KİM?

Mehmet Günsür'ün bu sözlerinin ardından kimden bahsettiği merak konusu oldu. Bu konu, Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında masaya yatırıldı. Programda Mehmet Günsür'ün bahsettiği oyuncunun, Pelin Batu olduğu iddia edildi. 

İkili 2002 yılında 'O Şimdi Asker' filminde birlikte çalışmışlardı.


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