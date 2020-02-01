Mehmet Bozdağ kimdir? Mehmet Bozdağ kaç yaşında, nereli? gibi sorualrın yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra 'Türkler Geliyor' filmi ile gündeme gelen Mehmet Bozdağ hakkında araştırmalar hız kazandı. Mehmet Bozdağ hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MEHMET BOZDAĞ KİMDİR?

Mehmet Bozdağ, 1 Ocak 1983 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Bozdağ, tarih çalışmalarına 2004 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Doğumunun Yüzüncü Yılında Necip Fazıl Kısakürek” isimli arşiv çalışmasıyla başlamıştır.

2009 senesinde “Miray Film” isimli yapım şirketiyle “Kardeş Şehirler” ve “Son Rüya” isimli TRT belgesellerinde senaristlik yapmıştır.

Son zamanların en popüler dizisi Diriliş Ertuğrul’un hem senarist hem de yapımcısıdır. Ayrıca Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin yapımcılığını da yapmaktadır.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ son olarak Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmini izleyicilerin beğenisine sundu.