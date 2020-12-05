Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar 25 yıl sonra aynı dizide!

Gold film büyük bir merakla beklenen yeni dizisi kadrosu netleşiyor. Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ Yaşı 19 dizisi oyuncu kadrosuna katıldı.

25 YIL SONRA AYNI DİZİDE BULUŞTULAR

Gold Film daha önce Deniz Çakır’ın yer alacağı açıklanan Yaşı 19 dizisiyle bombayı patlattı. Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar Yaşı 19 dizisi kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçmişte Yavuz Özkan’ın “Bir Kadının Anatomisi” filminde oynayan Avşar ile Aslantuğ, “Yaşı 19” dizisinde tam 25 yıl sonra beraber kamera karşısına geçecek.

'YAŞI 19' DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın yer alacağı Sırna Yanık’ın senaryosunu yazdığı Yaşı 19 dizisi kadrosu belli oldu. Deniz Çakır, Fikret Kuşkan ve Tolga Güleç gibi güçlü isimlerin yanına Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ dahil oldu.

"YAŞI 19" DİZİSİNİN KONUSU

"Defne ile Son Gece ismi" ile duyurulan, daha sonra "Yaşı 19" olarak değiştirilen yeni dizi yakında FOX TV’de.

