Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4608
  • 8,8261
  • 462.676
  • 1094.84
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan oğullarıyla Ege turunda!
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:15 | Son Güncelleme:

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan oğullarıyla Ege turunda!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan oğullarıyla Ege turunda!

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, oğulları Can Aslantuğ ile birlikte Ege turuna çıktı.

Tatilde oğluyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan usta oyuncu, binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFI EŞİ ÇEKTİ!

Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği bu fotoğrafı 'mavinin tonlarında...' notuyla paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü: Mutabakata vardık
Çiğ köfteli kadın trafik magandasından pes dedirten görüntüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı
İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İ

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada?

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu