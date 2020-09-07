07 Eylül 2020 Pazartesi 12:15 | Son Güncelleme:
Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği bu fotoğrafı 'mavinin tonlarında...' notuyla paylaştı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan oğullarıyla Ege turunda!
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, oğulları Can Aslantuğ ile birlikte Ege turuna çıktı.
Tatilde oğluyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan usta oyuncu, binlerce beğeni aldı.
FOTOĞRAFI EŞİ ÇEKTİ!
Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği bu fotoğrafı 'mavinin tonlarında...' notuyla paylaştı.