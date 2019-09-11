Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan güzel haberi duyurdu: 'Evlat mutluluğu...'

Üniversiteyi kazanan ve dün babası Mehmet Aslantuğ ile birlikte okuluna gidip kayıt yaptıran Can Aslantuğ, üniversitesinin önünde ilk pozunu da verdi. Arzum Onan ise yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

Eşi ve oğlunun okul önünde çekildikleri bu fotoğrafı paylaşan Onan altına, 'Yetim memedimin evlat mutluluğu/gururu... Oğlu koç gibi bir üniversiteli artık.' notunu düştü.Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da ‘tebrik’ yorumları yapıldı.

'KAMERA ARKASINDA OLMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ...

Can Aslantuğ “İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Sinema okumak istiyorum. Ben kamera arkasında olmayı düşünüyorum ama babam kamera önünde olmamı istiyor.