Mehmet Aslantuğ ile Özge Özberk 'Bir Annenin Günahı'nda yeniden bir arada

Geçen sene ‘Kardeş Çocukları’ dizisi erken final yapan Mehmet Aslantuğ, ekran özlemeni kısa tuttu. Başarılı oyuncu, çok geçmeden içine bir projeye ‘evet’ dedi. Aslantuğ, bir aile dramasını anlatan uyarlama dizi ‘Bir Annenin Günahın’da rol alacak. Ünlü isim, bir süredir ekranlardan uzak kalan Özge Özberk ile kamera karşısına geçecek. Filipinler’de büyük bir ilgiyle izlenen “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada Mehmet Aslantuğ, ‘Sadri’ karakteriyle hayranlarını şaşırtacak. İşlemediği bir suçla yargılanarak hapse düşen bir annenin adalet mücadelesinin anlatılacağı dizide kalp hastası olan oğlu için ameliyat parası bulmak için girdiği yolda karıştığı suç ve ardından da aşkı ve direnişi konu edilecek.