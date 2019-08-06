Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5461
  • 6,2088
  • 260.592
  • 98967.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tepki çekti

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tepki çekti

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tepki çekti

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta bacaklarını dışarı sarkıtınca sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti, Türkiye'nin örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ancak ünlü çift, son olarak oğullarının yaptığı bir hareket nedeniyle tepkilerin odağına oturdu. 'Kardeş Çocukları' adlı dizisi sezon finali yapınca ailesiyle birlikte tatile çıkan Mehmet Aslantuğ, oğlunun bacaklarını camdan sarkıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Aslantuğ'un paylaştığı bu kare, gündem yarattı. Başarılı oyuncunun takipçileri, "Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış", "Çok tehlikeli hareket" ve "Babası nasıl izin verdi" gibi yorumlarda bulundu.

Diğer yandan Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda oyunculuğun yanı sıra yeni bir iş için kolları sıvamıştı. 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Aslantuğ, kendi çiftliğinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı!
Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
Funda Arar sahnede kılıktan kılığa girdi
<p>Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek´ten destek ekipler çağrıldı.

Bursa´da Orman Yanıyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Carettaların rahatı 'Caretta Timi'nden soruluyor