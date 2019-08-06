Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ tepki çekti

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti, Türkiye'nin örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ancak ünlü çift, son olarak oğullarının yaptığı bir hareket nedeniyle tepkilerin odağına oturdu. 'Kardeş Çocukları' adlı dizisi sezon finali yapınca ailesiyle birlikte tatile çıkan Mehmet Aslantuğ, oğlunun bacaklarını camdan sarkıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Aslantuğ'un paylaştığı bu kare, gündem yarattı. Başarılı oyuncunun takipçileri, "Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış", "Çok tehlikeli hareket" ve "Babası nasıl izin verdi" gibi yorumlarda bulundu.

Diğer yandan Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda oyunculuğun yanı sıra yeni bir iş için kolları sıvamıştı. 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Aslantuğ, kendi çiftliğinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.