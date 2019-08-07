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  3. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'a tepki yağmıştı! Can Aslantuğ'dan açıklama

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'a tepki yağmıştı! Can Aslantuğ'dan açıklama

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'a tepki yağmıştı! Can Aslantuğ'dan açıklama

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta bacaklarını dışarı sarkıtınca sosyal medyada tepkileri üzerine çekmişti. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halinde araçtan bacaklarını dışarı sarkıtınca sosyal medyaya damga vurmuştu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Aslantuğ'a pek çok kişi, "Sizi ailece seviyoruz ama bu davranış olmamış. Babanız nasıl izin verdi" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin odağı haline gelen kareyle ilgili Can Aslantuğ'dan açıklama geldi. Aslantuğ, "Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim." şeklinde konuştu.

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