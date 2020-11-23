23 Kasım 2020 Pazartesi 12:01 | Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ 20 oldu! Duygusal kutlama...
Evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, 20 yaşına bastı. Onan, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlarla kutladı.
1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 20 yaşına bastı. Onan, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Arzum Onan, gönderilerine, "Kalbim titriyor" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Onan, ardından ailece çekilen karelerini, "Can'ın doğum günü ile ilgili tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" sözleriyle paylaştı.