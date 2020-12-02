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  • Mehmet Ali Erbil'le ilgili sevindiren gelişme! Aylar sonra ayağa kalktı
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:23 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'le ilgili sevindiren gelişme! Aylar sonra ayağa kalktı

Mehmet Ali Erbil'le ilgili sevindiren gelişme! Aylar sonra ayağa kalktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, 24 yaşına bastı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

Geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı yüzünden aylarca hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

SONUNDA AYAĞA KALKTI

Sağlık durumu günden güne daha iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı. 24 yaşına basan kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü kutlayan Erbil, sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını paylaştı. 

Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil'le karelerini, "Bugün benim prensesim doğmuş" notuyla Instagram'da paylaştı. Erbil'in karelerine beğeni yağdı.

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