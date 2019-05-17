Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

2000'li yılların başında kızı Sedef Altuntaş ile Mehmet Ali Erbil'in evliliği kadar güzelliği ve çıkışlarıyla dikkat çeken İffet Erkuvan, o dönem sürekli magazin gündemini meşgul etmişti.

"Süper kaynana" lakaplı İffet Erkuvan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.









Kaynak: Snobmagazin