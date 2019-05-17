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  3. Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Şu sıralar hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş'ın ikinci kez evlendiğinin ortaya çıkması sonrası gündeme gelen İffet Erkuvan yıllar sonra ortaya çıktı.

2000'li yılların başında kızı Sedef Altuntaş ile Mehmet Ali Erbil'in evliliği kadar güzelliği ve çıkışlarıyla dikkat çeken İffet Erkuvan, o dönem sürekli magazin gündemini meşgul etmişti.

"Süper kaynana" lakaplı İffet Erkuvan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 



 

Kaynak: Snobmagazin

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