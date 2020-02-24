Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
2 yıldır kaçış sendromu nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, kısa süre önce yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavisini evinde sürdürüyor.
Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Erbil, hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.
TEDAVİYE EVDE DEVAM
3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, şimdilerde fizik tedavi de görüyor. Erbil, hemşire gözetiminde her gün egzersiz yapıyor.