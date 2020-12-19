Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Eski eşi Nergis....

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz aylarda evinin banyosunda düşüp yaralanmıştı. Çarkıfelek yarışması ile gönüllere taht kuran Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırılmasının ardından uzun yıllar savaş verdiği kaçış sendromu rahatsızlığı nüksetmişti. 234 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen taburcu olmuştu.

AYIN BİR GÜNÜ HASTANEYE KALIYOR

Fizik tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye yattığı haberleri sevenlerini korkutmuş ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Ünlü şovmenin rutin kontrollerini gerçekleştirmek için ayın bir günü hastanede kaldığı öğrenildi ve sevenlerinin yüreğine su serpildi.

Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl sorusu gündeme gelirken eski eşi Nergis Kumbasar’dan açıklama geldi. 'Sihirli Annem' dizisinde 'Dudu' karakterine hayat verecek olan Kumbasar, provadan çıktığında basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

‘ONUN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDE ÖNEMLİ’

Kumbasar, ‘Mehmet Ali iyi ancak ailesi dışında ziyaretçi kabul etmiyor. Ben de kızımız Yasmin de her hafta düzenli olarak test olup Mehmet Ali'nin yanına gidiyoruz. Test yaptırmadan gitmemiz zaten söz konusu olmaz, onun sağlığı bizim için her şeyden önemli’ dedi.