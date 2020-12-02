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  • Mehmet Ali Erbil'in kutlama paylaşımı olay oldu! Kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini emojiyle kapattı
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:56 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in kutlama paylaşımı olay oldu! Kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini emojiyle kapattı

Mehmet Ali Erbil'in kutlama paylaşımı olay oldu! Kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini emojiyle kapattı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil 24 oldu. Yasmin'in yeni yaşını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlayan Mehmet Ali Erbil, kızının dekoltesini emojiyle kapatınca sosyal medyanın diline düştü.

Kaçış sendromu nedeniyle geçen yıldan bu yana sağlık durumuyla ilgili sıkıntılar yaşayan ve tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı. Geçen aylarda kök hücre tedavisine başlanan Erbil, son haliyle takipçilerini sevindirdi.

Sosyal medya hesabından kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan son halini paylaştı. Kızının yeni yaşını kutladığı anları yayınlayan Erbil, bir detayla sosyal medyanın diline düştü.

YASMİN ERBİL'İN DEKOLTESİNİ EMOJİYLE KAPATTI

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil'in pastayla çekildiği bir karesini Instagram'dan paylaştı. Ancak Erbil, kızının dekoltesini emojiyle kapatınca sosyal medyada olay oldu. Erbil'e, "Sansür koymuş reis" ve "Baba yüreği" şeklinde yorumlar geldi.

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