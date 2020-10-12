12 Ekim 2020 Pazartesi 10:40 | Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi sosyetenin ünlü ismi çıktı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Erbil'in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Yasmin Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışında yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yasmin’in birlikte görüntülendiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre o isim, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.
Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi de bu ilişkiyi destekliyor ve Yasmin’i çok seviyormuş.