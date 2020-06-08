Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçilerini uyardı: Sakın bana duyar kasmayın!

Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yaptığı paylaşımla aylar sonra onun sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi vermiş olan Yasmin Erbil, bir süre ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına yeniden dönüş yaptı. Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzerine ile verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

TAKİPÇİLERİNE UYARI MESAJI!

Yasmin Erbil, bu paylaşımı üzerinden kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini önceden uyardı ve şu sözleri paylaştı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. alıştım.”