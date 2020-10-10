Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerini tiye aldı!

Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülenen Yasmin Erbil, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Gazeteciler Yasmin Erbile'e uzun zamandır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinden dolayı 1 yılı aşkın süredir tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirileri sordu.

Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ise gazetecilerin bu sorusunu ti'ye aldı. Tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirilere Yasmin Erbil, "Ne yapalım, ölelim mi?" yanıtını verdi.