Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil: Babamı çok özledim

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, koronavirüs sebebiyle yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyarak, kendini karantinaya aldı. Karantina günlerini annesiyle birlikte geçiren Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını özlediğini dile getirdi.

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"

Mehmet Ali Erbil'in tişörtünü giyen ve ayna karşısında poz veren Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Babamı çok özledim, onun tişörtünü giydim. Görüntülü konuşuyoruz sürekli. Şu günler bitsin artık."