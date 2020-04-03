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  3. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil: Annem ile babamın hâlâ evli olmasını çok isterdim!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil: Annem ile babamın hâlâ evli olmasını çok isterdim!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil: Annem ile babamın hâlâ evli olmasını çok isterdim!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Mehmet Ali Erbil 1989’da nikah masasına oturduğu oyuncu Nergis Kumbasar’dan 1996’da boşanmıştı. Eski çiftin kızı Yasmin, “Annem ile babamın hâlâ evli olmasını çok isterdim. Bir çocuk için en güzel şey; anne ve babasıyla büyümek” dedi.

Yasmin, “Mehmet Ali Erbil’in kızı olmak nasıl bir duygu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kimseye eyvallahımın olmaması iyi yanı.”


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