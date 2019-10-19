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  3. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den yalıda baby shower

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den yalıda baby shower

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den yalıda baby shower

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ilk bebeği için bir baby shower partisi organize etti. Partiye Erbil'in yakınları eşlik etti.

Sezin Erbil, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erbil dün ise minik kızı için baby shower partisi organize etti.

Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'ndaki kutlamaya Sezin Erbil'in ailesinin yanı sıra yakın dostları katıldı. Sezin Erbil kızının adını da ilk kez açıkladı. Çift, kızlarına 'Elisa' adını verecek...

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