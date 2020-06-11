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  3. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Kıymetlim 40 günlük!
11 Haziran 2020 Perşembe 16:07 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Kıymetlim 40 günlük!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Kıymetlim 40 günlük!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'yı ocak ayında kucağına almıştı. Sezin Erbil, 40 günlük olan bebeğini fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezin Erbil, Ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

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