Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Kıymetlim 40 günlük!

Sezin Erbil, Ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.