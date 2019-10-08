Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz ilk kez konuştu

Mehmet Ali Erbil 'aşk yok' diyerek sorulara yanıt vermemişti. Ancak Alisa Nasya Deniz, dün objektiflere yansıdı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2.Sayfa'ya konuşan Nasya, "Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor. Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım." dedi.

HASTALIĞI BOYUNCA HEP YANINDA OLDU!

Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'i yoğun bakım sürecinde de hiç yalnız bırakmadı. Durumu hakkında doktorlardan sürekli bilgi alan Nasya, Mehmet Ali Erbil'e olan özlemini sosyal medyadan şu sözlerle dile getirmişti:

"Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak."