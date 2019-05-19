Mehmet Ali Erbil hastanede Hülya Avşar'a Meryem Uzerli'yi sordu

Mehmet Ali Erbil'i hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, Mali'nin kendisine Meryem Uzerli'yi sorduğunu söyledi. Kızı Zehra'yı hastaneye pansuman için getiren Hülya Avşar, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Avşar, "Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp 'gördün mü?' dedi. Son derece iyi." açıklamasını yaptı.

MALİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi önünde objektife takılan Hülya Avşar, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'i de ziyaret ettiğini açıkladı. Avşar, Erbil'in iyi olduğunu belirten "Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp 'gördün mü?' dedi"sözleriyle sağlık durumunu açıkladı.





"BANA DÖNÜP 'GÖRDÜN MÜ?' DEDİ"

Ünlü oyuncu, kızı Zehra'nın elini kestiğini ve dikişlerine pansuman yaptırmaya geldiklerini söyledi. Aylardır aynı hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'i de ziyaret eden Avşar, çıkışta ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "İlaçlardan herhalde, onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp 'gördün mü?' dedi. Son derece iyi.",

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan kıyafetlerle dikkat çekmişti.