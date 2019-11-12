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  3. Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yeniden ameliyata alınıyor

Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yeniden ameliyata alınıyor

Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yeniden ameliyata alınıyor

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu 'Kaçış Sendromu'na yakalanan ve 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra temmuz ayında taburcu edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki kere hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık sorunlarını henüz atlatamayan Mehmet Ali Erbil'in, beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için tedavi altına alındığı ve omuriliğinden sıvı alınacağı öğrenildi. Snob Magazin’de yer alan habere göre; beyin damarlarının tıkandığı belirlenen Erbil’in ameliyatı bugün yapılacak. Mehmet Ali Erbil’e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

Mehmet Ali Erbil, geçen hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.


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