Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil'in tedavisi bir süredir evden devam ediyor.

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği Erbil’in son halini ise menajeri Stelyo Pipis, Instagram’dan “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” notuyla paylaştı.