Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8757
  • 7,4339
  • 389.619
  • 101062
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının tekrarlaması nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, sosyal medya hesabından ünlü şovmenin sağlık durumunu anlattı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil'in tedavisi bir süredir evden devam ediyor.

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği Erbil’in son halini ise menajeri Stelyo Pipis, Instagram’dan “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” notuyla paylaştı.


İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar yerli imkanlarla sentezlenecek

Kimi terasa çıktı, kimi balkona... Ünlüler sezonu böyle açtı!