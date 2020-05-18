Mehmet Ali Erbil'den haber var!
Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının tekrarlaması nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, sosyal medya hesabından ünlü şovmenin sağlık durumunu anlattı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil'in tedavisi bir süredir evden devam ediyor.
Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği Erbil’in son halini ise menajeri Stelyo Pipis, Instagram’dan “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” notuyla paylaştı.