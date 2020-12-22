22 Aralık 2020 Salı 04:19 | Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil'den çok samimi evlilik açıklaması
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
‘Söylemezsem Olmaz’ programına katılan Mehmet Ali Erbil, “Amerika’dan gelen bir tedavi yöntemi bana çok iyi geldi” dedi. Özel hayatıyla ilgili olarak “Evime giren tek kadın hemşirem” diyen şovmen, “Yeniden evlenir misiniz?” sorusuna “Evlenirim. Ben hayatımda hiç yanlış seçim yapmadım. Hayatıma giren her kadın benim arkamda ve destekçim oldu. Bugün dönüp baktığımda eskiden birlikte olduğum herkes benden daha zengin” dedi.