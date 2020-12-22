Mehmet Ali Erbil'den çok samimi evlilik açıklaması

‘Söylemezsem Olmaz’ programına katılan Mehmet Ali Erbil, “Amerika’dan gelen bir tedavi yöntemi bana çok iyi geldi” dedi. Özel hayatıyla ilgili olarak “Evime giren tek kadın hemşirem” diyen şovmen, “Yeniden evlenir misiniz?” sorusuna “Evlenirim. Ben hayatımda hiç yanlış seçim yapmadım. Hayatıma giren her kadın benim arkamda ve destekçim oldu. Bugün dönüp baktığımda eskiden birlikte olduğum herkes benden daha zengin” dedi.