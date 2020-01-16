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  3. Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Sevindiren haber geldi!

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Sevindiren haber geldi!

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı" Sevindiren haber geldi!

İki gün önce kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırılmıştı. Erbil'den sevindiren haber geldi.

Geçen yıl evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra temmuz ayında taburcu edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, salı günü yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Erbil'den sevindiren haber geldi. Ünlü şovmen, sonunda yoğun bakımdan çıktı

Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.


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