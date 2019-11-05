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  3. Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Geçen hafta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah." 

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