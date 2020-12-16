Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yattı... Sebebi ortaya çıktı

Çarkıfelek yarışması ile hafızalarda yer edinen Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından kaçış sendromu rahatsızlığı yeniden nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkutmuştu. 234 gün yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen taburcu olmasının ardından da kontrollerini aksatmadan devam ediyor.

HER AY BİR GÜN HASTANEDE KALIYOR

Snob Magazin'de yer alan habere göre fizik tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil her ayın bir günü rutin kontrollerini gerçekleştirmek için hastanede kalıyor.

Erbil, bugün Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada sanatçı dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu. Avşar, arkadaşının son durumu hakkında bilgi aldı.