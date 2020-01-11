Mehmet Ali Erbil son durumu nedir? Son dakika Mehmet Ali Erbil haberleri..

Mehmet Ali Erbil son durumu nedir? sorusu sevenleri tarafından internette araştırılıyor. Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki şovmenin, 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil'in son durumu merak ediliyor. İşte yanıtı..

MEHMET ALİ ERBİL SON DURUMU..

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.İki beyin damarı birden tıkandığı için geçen aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez geçen hafta konuşmuştu.

SEZİN ERBİL'DEN AÇIKLAMA

Usta sanatçının kızı Sezin Erbil'den açıklama geldi. Sezin Erbil " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957, İstanbul doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğludur. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı.

2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir.

Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun ile evlilik yapmıştır.

Geçen yıl eVinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının tekrarlaması nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.