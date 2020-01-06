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  3. Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu: Bir buçuk senedir yatıyorum

Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu: Bir buçuk senedir yatıyorum

Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu: Bir buçuk senedir yatıyorum

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi. Şimdilerde tedavisine evde devam edilen Erbil, sessizliğini bozdu.

258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen. Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri 2. Sayfa programına anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından şöyle bahsetti:

'TORUNUMLA ARKA ARKAYA ÇIKTIK'

"Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."


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