Mehmet Ali Erbil müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Kız bebek geliyor
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oluyor. Mehmet Ali Erbil dede olacağını bu sözlerle duyurdu: Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlattır diye. Hastane süreci boyunca başımdan ayrılmayan kızım Sezin, kız bebek bekliyor
Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan kızı Sezin Erbil anne oluyor.
Aralık 2009 tarihinde Evren Yazgan ile evlenen Sezin Erbil, kız bebek bekliyor.
Mehmet Ali Erbil ilk torununu kucağına almanın heyecanı yaşarken, mutlu haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlattır diye. Hastane süreci boyunca başımdan ayrılmayan kızım Sezin, kız bebek bekliyor”