Mehmet Ali Erbil, kendisinden 32 yaş küçük Ceren Hindistan ile aşk mı yaşıyor?

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 258 gün yoğun bakımda yatan, geçen hafta da kalp spazmı geçirerek hastanelik olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre Erbil'in, oyuncu Ceren Hindistan'la olan dostluğu aşka dönüştü. Çiftin son günlerde sık sık görüştüğü ve uzun dakikalar mesajlaştığı öne sürüldü.

CEREN HİNDİSTAN'DAN JET YANIT

İddiaların ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Ceren Hindistan, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Aşk filan yok. Mehmet Ali Erbil benden yaprak sarması istemişti onu götürdüm. Yıllardır ağabeyim gibidir. Böyle bir şey söz konusu olamaz."

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?



27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğan Ceren Hindistan, Aslen Kars, Sarıkamışlıdır. Babasının büyükbabası Hindistan'dan Kars'a göç ettiğinden, soyadları Hindistan olmuş. Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunu olan Hindistanlı, 2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşerek Workshop'lara katılmaya başladı ardından dizi filmlerde yer aldı.

2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.Ceren Hindistan 2014 yılında iş Ada'mı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

Ümit Aslan 2018'de Ceren Hindistan'a "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek dava açmış, Arya'nın velayetini de istemişti.

Ceren Hindistan da "Ümit beni hamileyken kemerle 7 kere dövdü, elinden zor kaçtım" açıklamasını yapmıştı.