Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi? En net açıklama geldi

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz arasında olanların perde arkasını anlattı.

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor' diyor."

"Beni de uyardı 'bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok."

"Öğrendiğim kadarıyla modelliğe hazırlanıyor. 2 bin takipçisi vardı, 7 bin takipçisi oldu. Ben reklam kokusu alıyorum. Gazetecilere haber verdiğini de çok iyi biliyorum. Kendisi de bu konudan dolayı çok mutsuz ve huzursuz."