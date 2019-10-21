Mehmet Ali Erbil hızla kilo verdi! Son hali hayranlarını korkuttu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen yıl evinin banyosunda düşmüş ve 258 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra iyi olduğu görülen Erbil'in, son hali ise hayranlarını korkuttu.
Şarkıcı Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti.
SON HALİ KORKUTTU
Ancak sosyal medyaya yansıyan karede Erbil'in son hali dikkat çekti. Hızla kilo verdiği görülen Mehmet Ali Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.