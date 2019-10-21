Mehmet Ali Erbil hızla kilo verdi! Son hali hayranlarını korkuttu

Şarkıcı Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti.

SON HALİ KORKUTTU

Ancak sosyal medyaya yansıyan karede Erbil'in son hali dikkat çekti. Hızla kilo verdiği görülen Mehmet Ali Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.