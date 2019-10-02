Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7358
  • 6,2666
  • 273.523
  • 103754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Ali Erbil gecelere hızlı döndü! 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Mehmet Ali Erbil gecelere hızlı döndü! 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Mehmet Ali Erbil gecelere hızlı döndü! 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Hastaneden kısa süre önce taburcu olan Mehmet Ali Erbil gecelerde yakalandı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Asya ile yemek yiyen Erbil, "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen yıl evinin banyosunda düşmüş ve 258 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra sık sık arkadaşlarıyla bir araya gelen Erbil, önceki gün Yeniköy'de sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli bir kadınla yemek yedi.

'ROMANTİK YEMEK YEMEDİK'

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, "Bir dostumuzu ziyaret ettik" dedi. Erbil, sevgilisi hakkındaki sorulara ise "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi. Ayrıca Erbil, mekan çıkışında sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli genç kadın ve yanındakilerin desteğiyle yürüdü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın'dan Alişan'a 'Buse'li gönderme
'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...
Kadın dizisinde üzen ayrılık
Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Erzurum-Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başl

Dünyada Sayılı! 2 Bin Metre Yükseklikteki Park Orada...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı ünlüleri yasa boğdu!

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar