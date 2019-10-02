Mehmet Ali Erbil gecelere hızlı döndü! 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen yıl evinin banyosunda düşmüş ve 258 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra sık sık arkadaşlarıyla bir araya gelen Erbil, önceki gün Yeniköy'de sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli bir kadınla yemek yedi.

'ROMANTİK YEMEK YEMEDİK'

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, "Bir dostumuzu ziyaret ettik" dedi. Erbil, sevgilisi hakkındaki sorulara ise "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi. Ayrıca Erbil, mekan çıkışında sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli genç kadın ve yanındakilerin desteğiyle yürüdü.