Mehmet Ali Erbil dede oldu! Sezin Erbil'in bebeği dünyaya geldi

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Erbil, bir kız bebek dünyaya getirdi.

MEHMET ALİ ERBİL'E ÇİFTE MÜJDE

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan Erbil torun haberiyle çifte müjde yaşadı. Ünlü şovmenin keyfinin bir hayli yerinde olduğu öğrenildi.